跨境貨車司機接種兩劑新冠疫苗滿14天　4月23日起入境深圳珠海可免核酸採樣 (22:26)

運輸署今日（16日）表示，接獲廣東省人民政府港澳事務辦公室通知，下周五（23日）凌晨零時起，已完成接種新冠疫苗（即接種兩劑疫苗滿14天）的跨境貨車司機，透過「粵省事」微信小程式內的「粵康碼」系統收到廣東省發出的信息，在入境深圳及珠海時只須持72小時核酸檢測陰性證明，毋須進行每日入境核酸採樣。
至於未接種疫苗、未完成接種兩劑疫苗、完成接種兩劑疫苗後未滿14天、或「粵康碼」系統未顯示相關信息的跨境貨車司機，在入境深圳及珠海時除了須持72小時核酸檢測陰性證明，仍須在每日首次入境時接受核酸採樣。
據運輸署紀錄，截至4月15日，約有6700名跨境貨車司機已接種第一劑新冠疫苗，而已接種第二劑疫苗的跨境貨車司機約有5700名，分別佔活躍跨境貨車司機中超過九成及八成。
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