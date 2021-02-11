跨境貨車司機接種兩劑新冠疫苗滿14天　4月23日起入境深圳珠海可免核酸採樣 (22:26)

至於未接種疫苗、未完成接種兩劑疫苗、完成接種兩劑疫苗後未滿14天、或「粵康碼」系統未顯示相關信息的跨境貨車司機，在入境深圳及珠海時除了須持72小時核酸檢測陰性證明，仍須在每日首次入境時接受核酸採樣。

據運輸署紀錄，截至4月15日，約有6700名跨境貨車司機已接種第一劑新冠疫苗，而已接種第二劑疫苗的跨境貨車司機約有5700名，分別佔活躍跨境貨車司機中超過九成及八成。

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