818流水式集會案｜集會申請人陳皓桓向被判囚者鞠躬致謝 (18:15)

陳皓桓指出，如當日沒有他們帶領示威者離開，混亂將會是無法想像，及後政府亦發表聲明形容集會和平。陳皓桓說，政府稱當市民和平理性便會回應訴求，然而政府的回應則是將民主派領袖帶上法庭，甚至判囚，直言「雨傘運動佔領中環，佔中9子都無咁重，𠵱家最高判囚18個月」，反問「政府當日嘅承諾去咗邊？」

陳皓桓又引述李柱銘的說話，「只要心存希望，我哋會有好成果」，呼籲所有香港市民不要放棄。

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