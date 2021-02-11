818流水式集會案｜集會申請人陳皓桓向被判囚者鞠躬致謝 (18:15)

前年8月18日維園流水式集會案，壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、立法會法律界前議員吳靄儀等9人，被控各一項組織及參與未經批准集結，今（16日）在西九龍裁判法院判刑。818集會申請人、民陣召集人陳皓桓聞判刑後，在庭外代表出席遊行的170萬人，向被判囚的人鞠躬致謝，表示對結果感到失望及遺憾，認為是次判刑將製造寒蟬效應，令市民不敢再發聲。
陳皓桓指出，如當日沒有他們帶領示威者離開，混亂將會是無法想像，及後政府亦發表聲明形容集會和平。陳皓桓說，政府稱當市民和平理性便會回應訴求，然而政府的回應則是將民主派領袖帶上法庭，甚至判囚，直言「雨傘運動佔領中環，佔中9子都無咁重，𠵱家最高判囚18個月」，反問「政府當日嘅承諾去咗邊？」
陳皓桓又引述李柱銘的說話，「只要心存希望，我哋會有好成果」，呼籲所有香港市民不要放棄。
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