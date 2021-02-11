新冠疫苗｜護士針筒拮傷自己手　同一針筒為外籍接種者注射疫苗　負責人：不該發生的意外 (17:30)

伊利沙伯體育館社區疫苗接種中心提供復必泰（BioNTech）疫苗接種，該中心醫療隊負責人林哲玄表示，肇事護士站昨午共有兩名護士，一名護士為新到疫苗接種中心工作，開始熟習工作流程，並在處理疫苗時拮傷自己手，其後用該針筒向一名外籍接種者注射疫苗。護士站內的另一名護士向駐場的醫生呈報有關事件，醫生為接種者檢查後，將接種者送往律敦治醫院作進一步檢查，包括驗血。

林哲玄稱已將事件即時呈報衛生署，涉事的兩名護士亦已調離打針的崗位。林哲玄對事件發生感到「奇怪」，亦認為是「完全不應該發生的意外」，會向涉事護士進一步了解發生事件的原因，並再次提醒員工小心處理藥物。

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