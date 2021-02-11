黎智英違《港區國安法》案　加控與李宇軒勾結外國勢力、串謀意圖妨礙司法公正 (16:19)

3項違反《港區國安法》的控罪指出，被告黎智英（73歲）於2020年7月1日至12月1日期間，在香港請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖，或採取其他敵對行動。

此外，黎智英被控於2020年7月1日至2021年2月15日，在香港與陳梓華、李宇軒等人一同串謀，請求外國或者境外機構等實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

至於串謀並意圖妨礙司法公正罪，控罪指稱黎智英於2020年7月某日至2020年8月23日，在香港與李宇軒、陳梓華及其他人串謀，在李宇軒被香港警務處拘捕後協助他離開香港。

黎智英、周達權、黃偉強涉欺詐罪區院答辯

另外，黎智英與壹傳媒營運總裁周達權、行政總監黃偉強早前被指違反將軍澳工業邨租約，同被控一項欺詐罪，該案今亦在西九龍裁判法院提堂，案件將於5月6日在區域法院進行答辯。