味千前首席財務官挪用公款　認7項盜竊罪判囚80個月 (17:10)

辯方求情指出，被告劉家豪（46歲）案發時因工作壓力而患上躁鬱症，削弱其判斷力。辯方又稱，被告事後主動向公司管理層承認偷款，令本案在較早階段曝光，減省控方調查的心力。

法官判刑時表示，被告將挪用的款項用於購買奢侈品，明顯為了私利犯案，而精神病從來不是減輕刑責的藉口。不過，法官認為被告向公司管理層披露事情的來龍去脈，顯示他有勇氣承擔後果，加上他已全數歸還款項，法庭可給予額外的刑期扣減，最終判被告監禁80個月。

本案控罪橫跨2012年1月至2018年10月。案情指出，被告在味千中國（控股）有限公司工作時，負責為公司管理層發放薪金。被告聲稱替員工發放強積金供款，額外填寫多張支票，交予其上司、即公司執行董事潘嘉聞簽署，上司不疑有詐。至2018年12月，被告與上司會面期間，承認自己從公司戶口盜取了過千萬元，並示範如何利用可修改的原子筆篡改支票。

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