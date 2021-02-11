818流水式集會案｜吳靄儀：法律應為人民服務　非人民服務法律【附吳靄儀求情英文全文】 (15:42)

代表吳靄儀的資深大律師何沛謙表示，吳靄儀已終止委聘他，決定親自求情。身處犯人欄內的吳靄儀手持講稿，先講述自己委身法律界前的經歷，包括在香港和美國波士頓的大學攻讀哲學，之後正值中英就香港前途談判，她在英國劍橋大學攻讀法律，回港後沒立即投身法律界，反而在《明報》負責編採工作。她認為強大的新聞自由對香港的未來至關重要，而由當時開始，她在政治評論方面獲得一定地位。

吳靄儀續說，1990年，她開始發展法律方面的事業，5年後參加立法會法律界議席的選舉。在18年來的議會工作，她擔任司法及法律事務委員會主席，以及建議在社區建立法律服務中心等，又提及法律界就人大首次釋法的事件上，舉行黑衣遊行一樣，在關鍵時刻給予法院堅定的支持，令法律界不致心灰意冷。

公義是法律靈魂

她形容法律並不完美，但對於人民為何要遵守法律，她自己的答案是因為法律與公義最為接近，故認為自己有責任聽取對法律的批評，以及致力完善法律，「公義是法律的靈魂，當社會失去法治，社會將倒退至武力管治的程度，即使有關情況屬多數人的暴政。」

稱法律界應為人民保存希望

應同行不能背棄人民

吳靄儀形容香港人一直主張和平，甚至震驚國際社會，而本案的示威同樣和平有序，「身處這種時間，我們不能背棄人民，反而應該與他們同行，希望和平可以持續佔優」。她說，法律界應為人民保存希望，正如已退休的美國最高法院大法官Anthony Kennedy說：「你必須向與訟人訴諸理性，必須向社會訴諸公義，必須向權利訴諸真相。」

吳靄儀最後表示，雖然她較遲投身法律界，但她長期為法治服務。她稍為改篇英國律政大臣湯瑪麼亞（Thomas More）因拒絕向亨利八世宣誓，最終被裁定叛國罪成判以斬首死刑後，臨行刑前的發言，她表示「我至死仍是法律的忠臣，但更首要是人民的忠僕。法律應為人民服務，而非人民服務法律」。吳靄儀完成陳辭後，旁聽席有多人鼓掌。

[吳靄儀求情英文全文]

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