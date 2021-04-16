休班警偷拍裙底認罪　官：警察罪加一等 (15:19)

被告吳世平（28歲），承認於去年8月25日，在太子站A出口的扶手電梯遊蕩，導致女子X合理地擔心本身的安全或利益；以及同日在太子站員工室內作出有妨礙司法公正傾向的作為，即删除女子X的裙底照片。

辯方求情指稱，被告在2019年社會動蕩之時，在最前線處理暴亂，令他感到很大壓力，身邊朋友亦排斥他，故被告當時「有啲異常」下犯案。

案情指出，在案發當日約下午6時，事主X在太子站A出口乘扶手電梯時，突然感到有東西從後碰到其左小腿，她轉頭一看便見到被告將電話放在她的裙底下，前鏡頭向上並且閃光燈閃了一秒。X在感到驚慌及惡心下，與被告對質，被告隨即道歉及懇求給予機會，但X拒絕並報警。被告隨即往出口逃走，遭一名男子截住，最後被帶到太子站職員室。警方拘捕被告後，發現其電話內沒有偷拍照片，被告在警誡下承認在職員室期間刪除6張偷拍X裙底的照片。

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