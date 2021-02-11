818流水式集會案｜李柱銘何俊仁求情　代表大律師：遊行和平非暴力　監禁二人不會達公義 (14:57)

夏偉志求情稱，何俊仁及李柱銘均是公眾人物、資深法律人員，備受大眾尊敬及欣賞，強調本案的遊行是和平及非暴力，二人沒有鼓勵使用暴力，過往亦反對暴力，強調他們當日僅是出席遊行，沒有暴力、損壞財產、鼓吹或煽動暴力的意圖。

夏偉志稱，何俊仁及李柱銘分別將步入70歲及83歲，二人一生花了大部分時間服務社會，也花了許多年真誠推動民主。

夏偉志續稱，李柱銘是本港資歷最深的資深大律師，亦是名譽資深大律師，是《基本法》起草委員會成員之一，一直理性溫和爭取民主，亦是虔誠基督徒，今次是他首次參與未經批准集結。何俊仁則於1977年成為律師，及後創辦律師樓，在公眾利益上做了很多工作。

夏偉志說，兩人沒有案底、品格良好，卓越聲譽及誠信廣為人知，反問「難道法庭真係要將二人送到監獄？」。夏偉志強調當日遊行莊嚴、溫和及理性，法庭是有理由判處非監禁式刑罰，並稱監禁兩名年長、且畢生奉獻社會的人，不會達到公義。

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