16人遇電騙涉額1.3億元　婦遭騙走6890萬元　警拘11人 (12:47)

東九龍總區重案組總督察莫子威表示，警方於去年全年接獲1193宗電話騙案舉報，較2019年升84%，至今年首3個月接獲200宗報案。警方為打撃電騙，各警區周二宣傳反電騙資訊，周三及周四執行拘捕行動，偵破16宗於去年5月至上月期間發生的16宗電話騙案，拘捕5男6女（21至77歲），當中5人有案底。

16宗案件涉及14宗「假冒官員」及2宗「猜猜我是誰」騙案，單一損失由2萬多元至6890萬元不等，其中一宗案件騙徒僅花2日即騙走50萬元。11女5男事主（15歲至83歲）分別報稱學生、在職人士、退休人士、家庭主婦等，當中包括1人持雙程證，警方目前成功截取1200萬元贓款。

據東九龍總區重案組高級督察吳嘉莉所述，電話騙案詐騙手法與過去相若，惟是次有騙徒向事主提供Bitcoin ATM編碼要求事主入帳。

一被捕者扮「特務」詐騙

其中一名被捕者涉及7宗於去年6月4日至上月15日期間發生的假冒官員騙案。7名事主收到假冒官員來電後，該被捕者以「特務」名義上門收錢或押送事主去銀行開設網上理財戶口詐騙，他被捕後承認以「特務」身分詐騙，辯稱自己曾於去年4月被電騙所害損失數萬元，但從未報警。警方搜查其寓所時，檢取其犯案時所穿衣物、假冒公安拘捕令及詳細的行騙記事冊。

另一名50歲被捕男子沒有案底，報稱找換店店東，涉嫌於去年10月20日一宗假冒官員騙案中，以其找換店業務轉走60多萬元騙款到內地戶口。該案60歲女事主接獲騙徒電話，聲稱她於內地干犯洗黑錢案，要求她把所有積蓄轉至銀行戶口，再把該戶口及密碼交予騙徒，女事主受騙後，騙徒於兩星期內把6890萬元轉至10多個銀行戶口，包括4個本地戶口。

另外，9名被捕者（21至48歲）涉嫌於去年5月12日至12月29日期間提供戶口收受犯罪得益，有人被捕後承認收取報酬提供戶口作不法用途。

行動中，警方檢獲假公安拘捕令、衣物、銀行卡、找換店收據、銀行收據及電話等證物，警方正調查他們是否涉及更多案件。