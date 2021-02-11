818流水式集會案｜黎智英求情角色非積極望判非監禁刑罰　李卓人為港服務　何秀蘭關顧小眾權益 (11:46)

代表黎智英的資深大律師余若薇表示，相比控方呈遞的「周庭案」和「黃之鋒案」中所涉的非法集結罪，該些案件的情節涉及暴力情節，本案所涉的未經批准集結罪亦一向以罰款方式處理。余若薇另引述「梁曉暘案」指出，即使案件涉及輕微暴力情節，法庭仍可按被告的個人情況和動機等，考慮判處非監禁式的刑罰，認為法庭應同樣就本案判處非監禁式刑罰。

余若薇又指出，法庭一向會留意涉案遊行的規模，包括參與人數等，惟本案的特殊之處在於民陣同日舉行了合法的公眾集會，而黎智英並非民陣的會員，案發前沒參與任何記者會面，亦未曾呼籲其他人參與遊行，當日更未發表任何言論，形容他並非積極角色，只在場逗留約一小時，不應為到場參與遊行的人負責。

余若薇指出，警方當日沒對遊行發出警告，亦沒有拘捕行動，形容遊行平靜、理性、和平，根本毋須警方進行警告和介入，認為黎智英只是行使憲法賦予的權利，行使參與和平遊行集會的權利，行為並非源於貪婪或個人利益，故法庭不應判處監禁式刑罰。余若薇認為，即使法庭決定判處監禁式刑罰，觀乎黎智英的個人情況，希望法庭判處緩刑。

代表李卓人和何秀蘭的資深大律師戴啟思則表示，李卓人曾擔任立法會議員15年，亦曾成立職工盟和工黨，協助勞工成立工會、解決勞資糾紛，以及致力爭取勞工權益，形容李卓人一直為香港服務。

戴啟思形容，何秀蘭於1998年擔任立法會議員，任內關注教育、環境和文化等議題。戴啟思同時呈上多封求情信，包括區議會前議員，以及何秀蘭曾協助的個案等，其中一對同性伴侶在信中形容何秀蘭關顧小眾權益，對她表示感謝。

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