寶達邨達喜樓火警釀4死2傷　男戶主衝入單位救家人不果命危 (08:49)

現場消息稱，起火單位有一家六口居住，包括男女戶主和2歲女兒、女戶主的父母及妹妹共六人。火警發生時男戶主不在家，90餘歲岳父及時逃生，男戶主由街坊通知趕回現場時，一度衝回家欲救出家人，但因火勢十分猛烈未能進入火場，再被趕抵現場的消防員救回地下安全位置。

消防其後於起火單位內救出4名女子，其中一人當場身亡，另3人送院，其中一人被燒至雙手僵硬、一人被燒至脫皮，3人經搶救後證實不治。及時逃生的岳父需送院治理，一度闖入火場的男戶主面部被熏黑，清醒送院後情況危殆。

當值助理消防區長黃國振表示，消防於凌晨3時04分接獲報案，7分鐘後到場，當時火勢非常猛烈，消防派出一隊行動小隊到起火單位救火，另派出救援小隊到其他樓層搜救。消防員於起火單位內3個房間救出4人，惟1人當場不治、3人送院後不治，另外亦有兩名傷者送院。

火場面積約11米乘6米，為一個3房單位，消火派出93名救援人員搜救。由於火警現場很高溫，消防員進入時需戴上呼吸器，協助疏散30人，另有150人自行疏散，火警於3時59分被救熄，起因由專責小組調查。據了解，死傷者年齡由2歲至90餘歲不等。