天氣｜今晚及明日初時驟雨較多　天文台料周日部分時間有陽光 (16:20)

在下午4時，颱風舒力基集結在馬尼拉之東南偏東約1490公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向菲律賓以東海域，並逐漸增強。

【12:50】中午12時40分，天文台錄得氣溫23.3度，相對濕度85%。一道低壓槽正為廣東帶來驟雨。天文台預測本港地區下午及今晚大致多雲，有一兩陣驟雨，稍後驟雨較多。吹和緩東風。

中午12時，颱風舒力基集結在馬尼拉之東南偏東約1550公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向菲律賓以東海域，並逐漸增強。

【07:50】早上7時50分，天文台錄得氣溫22度，相對濕度92%。

與一道低壓槽相關的驟雨正影響廣東。

在上午8時，強烈熱帶風暴舒力基集結在馬尼拉之東南偏東約1620公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向菲律賓以東海域，並逐漸增強。

預測今日大致多雲，有一兩陣驟雨，稍後驟雨較多。最高氣溫約24度。吹和緩東風，初時離岸風勢清勁。展望明日大致多雲，初時驟雨較多。下周初至中期天色好轉，日間乾燥。