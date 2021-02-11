818流水式集會案｜黎智英李柱銘吳靄儀等7人今早求情　市民排隊入內旁聽 (09:11)

前年8月18日維園流水式集會案，壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、立法會法律界前議員吳靄儀等9人，被控各一項組織及參與未經批准集結，其中7人不認罪，經審訊被裁定兩罪罪成，7人今早（16日）在西九龍裁判法院求情。今早8時許，法院外已有不少市民排隊準備入內旁聽，當中包括黎智英的女兒。
經審訊後定罪的7名被告為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘。餘下兩被告當中，梁耀忠承認明知而參與未經批准集結罪，區諾軒承認全部兩罪，兩人將於今午判刑。
主審法官胡雅文早前裁決時指出，各被告為泛民陣營具影響力者，有前議員，甚至3名資歷深厚、對《公安條例》非常熟悉的律師和大律師，他們獲邀時已知遊行未經批准；若沒有他們帶領，「此遊行不太可能成形」，即使不是每人都有就遊行給予指示或發言，亦可視為組織者，形容他們「行動如一、行動同一、罪責如一」。
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