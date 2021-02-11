818流水式集會案｜黎智英李卓人判囚12個月　李柱銘吳靄儀何俊仁緩刑24個月 (16:29)

【16:24】判刑結果如下：

黎智英和李卓人各判囚12個月，即時監禁；

吳靄儀判囚12個月，緩刑24個月；

梁國雄判囚18個月，即時監禁；

何俊仁判囚12個月，緩刑24個月；

梁耀忠判囚8個月，緩刑12個月；

李柱銘判囚11個月，緩刑24個月；

何秀蘭判囚8個月，即時監禁；

區諾軒判囚10個月，即時監禁。

法官胡雅文宣判後，黎智英、何秀蘭、何俊仁等眉頭深鎖交頭接耳。公眾隨後向須即時監禁的李卓人大叫「人哥加油呀」，李卓人高舉拳頭回應「頂住」，又與公眾一同舉起「五一」手勢。

【14:36】各被告今早完成求情，法官押後至下午3時15分判刑。

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【09:11】經審訊後定罪的7名被告為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘。餘下兩被告當中，梁耀忠承認明知而參與未經批准集結罪，區諾軒承認全部兩罪，兩人將於今午判刑。

開庭前，李卓人、何秀蘭及何俊仁等人在庭外叫「五大訴求、缺一不可」、「香港人、撐到底」等口號。

隨後李卓人表示，昨晚（15日）聽了一首對現時香港人非常適切歌曲「You'll Never Walk Alone」，歌中所描述會一同行過暴風雨，正如香港人永遠不會孤身，會一起同行，走向民主之路。

何秀蘭就說，政府困不住港人的良心，他們7人並非第一批政治犯，亦非最後一批，現有不少人未審已遭還押，但相信艱難時刻會令香港人更團結互愛，黑暗日子會因各人懷有希望而過去。

何俊仁則稱，若今次他們被判入獄，只因他們願意犧牲自己的自由，來換取港人的集會示威自由，因此不會後悔，即使他們因入獄而平靜下來，仍望港人能堅持信念，以及要「面對住呢個政權，向佢講真話」、「活在真實之中」。

至於庭內，有被告家屬到場旁聽，包括黎智英兒子黎耀恩、媳婦曾美華、女兒Jude Lai；另外公民黨資深大律師李志喜及梁家傑、民主黨劉慧卿、李永達及單仲偕、立法會前議員邵家臻、天主教香港教區榮休主教陳日君、佔中發起人之一陳建民、梁國雄妻子、社民連副秘書長陳寶瑩等亦有到庭。

歐盟、美、澳、荷、德等領事館職員旁聽

今早有約百名公眾在法院1樓大堂排隊等候取籌入庭，包括歐盟、美國、澳洲、荷蘭、德國及加拿大等國的外交官及領事館職員。歐盟駐香港辦事處副辦事處主任韋理斯（Charles Whiteley）表示，歐盟繼續按去年的承諾派代表到庭旁聽社運案件，而今早「818泛民流水式集會案」7名知名泛民的求情應會令人關注，自己對各人的求情方向感到興趣。

主審法官胡雅文早前裁決時指出，各被告為泛民陣營具影響力者，有前議員，甚至3名資歷深厚、對《公安條例》非常熟悉的律師和大律師，他們獲邀時已知遊行未經批准；若沒有他們帶領，「此遊行不太可能成形」，即使不是每人都有就遊行給予指示或發言，亦可視為組織者，形容他們「行動如一、行動同一、罪責如一」。

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