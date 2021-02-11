菲傭來港工作不足4個月亡准死因研訊　官：涉及外傭福祉　事主妹提僱主涉苛待證據 (21:15)

原告Imelda Quinto Abong是離世事主的胞妹，答辯人為死因裁判官。判辭指，事主2017年4月在女僱主的寓所昏迷，僱主報警召救護車，事主送院後不治。法醫的解剖報告顯示事主沒有新近傷勢，未能找出死亡情況。

根據僱主的供辭，事主有咳嗽和頭痛問題，照過X光卻不見異樣，而事主2017年3月向僱主請辭，表明想回到菲律賓。僱主聲稱滿意事主的工作表現，惟事主胞妹提出另一個版本。胞妹供稱，屢次接獲事主致電投訴工作繁重，反映被僱主要求加班，而且事主經常睡眠不足，亦會背痛及全身疲累。胞妹又表示，僱主命令事主完成家務才可以吃飯，事主有時要偷偷進食。

事主妹稱警錄口供有遺漏 官：死因庭跟進相關部門有否盡責

法官指出，事主在僱主看管和照顧下離世，而且死因不明，死因庭須召開研訊探討事發經過。法官提到，事主胞妹反映警方錄口供的內容有遺漏，究竟相關部門有否盡責行事，屆時將由死因庭跟進。