消費券計劃｜八達通料可交通補貼領取站、便利店等領消費券　毋須換最新一代八達通 (20:00)

2019年10月1日前發出的Smart Octopus，以及2019年12月1日之前發出的八達通產品，其增值限額為1000元。八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒說，為方便市民提升八達通限額至3000元，市民自4月29日起只要在八達通服務站、補貼領取站、指定便利店拍卡，或以八達通App查閱餘額及增值等，將自動提升限額至3000元。若八達通餘額多，導致未能領取整筆消費券，待市民使用部分金額後，可領取消費券餘額。

至於八達通能否辨別消費券金額用途，李玉兒稱八達通能分辨消費款項，待政府公布適用於消費券的商店，屆時八達通公司會調整系統，讓市民查閱以消費券花費的金額。

另外，八達通為新商業客戶提供免手續費、免機價的藍牙八達通流動收款機，在消費券使用期內毋須收1.5%交易手續費，使用期後亦毋須交還收款機，以吸引更多小商戶使用。在消費券使用期限內，新商戶獲豁免傳統的零售八達通讀寫器約300元安裝及租機費用。

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