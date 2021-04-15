女律師疑遇封路拒付的士車資　被捕後涉踹警員出車　控襲警阻差 (19:40)

56歲女律師前年9月乘坐的士前往旺角途中，遇警方封路後疑拒付車資，受查時涉阻撓及腳踹處理事件的警員，她事後被控襲警及阻差辦公兩罪，案件今（15日）在西九龍裁判法院開審。目擊警員供稱，當時被告拒絕出示身分證，更說「我係律師嚟，你咪拉我囉，我唔驚你㗎」，又突然躺在地上大叫「警察打人呀」，其後警員將她帶上警車，被告再踹警員致其跌出車外。
女被告陳綺玲（56歲）沒有代表律師，親自在律師席盤問證人。控罪指稱她於2019年9月3日，在太子道西與園藝街交界地下襲擊警員鄭則安，並阻撓對方執行職務。
參與處理事件的警長梁子堅供稱，當晚旺角區有示威活動，警方在太子道西封路，當時有一輛的士停下，司機下車向警方投訴有人拒付車資，他上前向被告了解，但被告稱的士沒有送她到目的地，故不付款。梁子堅多次警告被告並要求她出示身分證，惟被告說「我有身分證，不過我唔鍾意畀你呀」，又稱「我係律師嚟，你咪拉我囉，我唔驚你㗎」。
梁子堅續說，其後被告突然情緒激動，躺在地上大叫「警察打人呀，強姦非禮呀，快啲搵人救我」，他與同僚把被告帶上警車，正當他在安撫被告時，被告突然伸腳踹站在車門邊的警察，令其跌出車外，警員隨即為被告鎖上手銬。
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