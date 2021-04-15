記者涉藏催淚彈殼萬用刀等受審　辯方爭議強迫症致儲物　非意圖毁財產 (19:17)

被告周敏（26歲），報稱記者，控罪指稱他於2019年11月18日，在港鐵西灣河站B出口，無牌管有9枚催淚煙榴彈彈頭、一枚催淚煙榴彈皮、23枚37/38毫米催淚煙彈殼、5枚38毫米催淚煙彈殼。他另被控於同日同地，保管或控制一把瑞士多用途工具、一把鎅刀、一把剪刀、7條膠索帶及一個打火機。

雙方承認事實指出，被告當日凌晨於港鐵西灣河站A出口的車站控制室被警員截停，被搜出涉案彈藥及工具、激光筆、印上「PRESS」的反光背心等，及後被捕。警方軍火專家檢驗報告顯示，涉案彈藥均是已使用及不能重用。

負責截停被告的警員莫俊豪供稱，當日在西灣河站內望向連接至A、B出口的扶手電梯，「見有磚頭喺前方跌落嚟」，兩分鐘後便見被告出現。裁判官王證瑜隨即問磚頭是否與被告有關，控方表示，沒證據顯示兩者有直接關係，只是交代當時環境及被告被捕的背景。

王官裁定表證成立，審訊明（16日）續，被告將出庭自辯，辯方將傳召被告的精神科醫生作供。

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