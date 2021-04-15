公開大學新校長林群聲：不排除以必修模式推展國安教育 (18:26)

大學如何推展國安教育備受關注，公開大學新任校長林群聲今日（15日）在校董會主席黃奕鑑陪同下會見傳媒，林群聲表示，大學必須提供機會讓學生認識《港區國安法》，不排除以必修課程模式推展相關教育。
林群聲稱，大學「通識課程」涉及品德及公民教育，相信國安法的元素亦會加入課程之中，不過目前仍是個人見解，要再商討。他續說，維持學術自由是所有大學的核心價值，惟大學亦要遵守香港法例，稱如國安法可以清楚說明甚麼事情可做不可做，亦是有其好處，「嗰個地方明明無欄杆，就唔好行咁近」。
至於有大學因應國安法擬成立委員會，處理投訴及提出教學指引，林群聲回應，看不到公大有需要特別成立小組，稱校方本身會做風險評估，不認為學校有觸犯國安法的風險。
公大校長成選委會當然委員 提名民主派視乎事態發展
另外，中央日前修改選舉制度，新選委會中教育界別有16席「當然委員」，包括公大校長。林群聲稱，曾與大學管理層商討，稱既然有機會，會「用好張選票」及相關權力。至於會否提名民主派，他則表示要視乎事態發展。
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