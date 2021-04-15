手球港隊教練認串謀欺詐2.4萬訓練津貼　准保釋5月判刑 (17:30)

被告葉仕仁（34歲）為女子手球代表隊主教練，承認兩項串謀欺詐罪名，另一項相類罪名則獲控方不提證供起訴。

同案被告黃穎彤（26歲）及許穎珩（23歲），分別為女子手球代表隊隊員及前隊員，各被控上述其中一項串謀欺詐罪名。二人獲控方不提證供起訴，各簽保守行為12個月。

案情透露，葉仕仁於案發時是女子手球代表隊主教練；黃穎彤及許穎珩同為該隊隊員，二人均獲手球總會推薦領取「隊際運動5年發展計劃」的每月4000元津貼。

黃穎彤於2019年3月向葉仕仁表示，因為要參加實習而未能在同年3月及4月按申領津貼要求，出席規定時數的訓練。葉仕仁其後提議虛報黃穎彤該兩個月的訓練出席紀錄，領取的津貼會用作支付女子手球代表隊一般開支。黃穎彤同意葉仕仁的建議，並其後獲發兩張合共8000元的支票。黃穎彤於2019年3月兌現兩張支票後，把同等金額的款項交予葉仕仁。

另外，許穎珩於2019年4月底表示想退出女子手球代表隊。許穎珩同意葉仕仁的提議，讓他虛報其出席紀錄，繼續申領津貼以支付代表隊一般開支。葉仕仁其後虛報許穎珩於2019年5月至8月期間全數出席訓練的出席紀錄，紀錄其後被呈交予手球總會以申領津貼合共16,000元。

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