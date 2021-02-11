新冠疫苗｜接種中心運作至9月底　聶德權：8月底前打首劑復必泰始趕及完成接種 (16:55)

聶德權稱，復必泰疫苗抵港後只可保存3至4個月，考慮到復必泰供應情況、接種率及保存方面的局限，政府決定無論是提供復必泰或科興疫苗的社區疫苗接種中心，均只運作至9月底。由於科興疫苗儲存期較長，政府在9月後會繼續透過超過1600名參與接種計劃的私家醫生，以及醫管局18間普通科門診診所提供有關疫苗。

政府規劃明年初開展下一輪接種

考慮買新一代疫苗應對變種病毒

另外，食物及衛生局長陳肇始表示，政府已調整疫苗採購策略，聚焦規劃預計明年初開展的下一輪疫苗接種計劃，疫苗對變種病毒的保護力是以後採購及認可新冠疫苗的重要考慮。政府期望新一代疫苗可有更好的保護力和效能，會與各地供應商探討，為香港提供對變種病毒保護力更強的新一代疫苗。

陳肇始又稱，今年內不會有第三款新冠疫苗到港，包括原本已採購的阿斯利康疫苗，以免在全球疫苗短缺下造成浪費。

新冠疫苗 相關報道：

新冠疫苗接種計劃擴展至16歲或以上市民 4月23日起可預約 復必泰接種中心5月增至24間

疫苗氣泡｜陳肇始：16歲以下未能接種新冠疫苗 食肆將有特別安排

兩婦打復必泰後流產 一懷胎逾5月 衛署：接種後驗出有孕 未證疫苗相關