新冠肺炎｜港增6確診　源頭不明婦與丈夫確診　5親人初步陽性 (16:38)

源頭不明個案

個案11619：

．29歲女子，與丈夫及父母同住洪水橋菁雅居19座，丈夫同確診，父母初步陽性

．患者為九龍灣宏光道39號宏天廣場3樓卓健醫療會計經理，不涉病人或臨牀服務，最後上班日期為4月12日；患者在公司獨自用膳，在附近用膳的約20名同事列緊密接觸者需送檢，其公司列強檢，需清洗消毒，宏天廣場3樓全部職員需檢測

．3月30日與丈夫到旺角廣華街阿木台灣麵吃飯，以及到中環勵精中心一間律師樓辦手續，律師行一名職員需送檢

．4月4日與丈夫及父母到元朗建德街26號「彩」食飯，建議食肆員工需檢測

．4月5日觀塘巧明街「ALOT Living」看家俬

．4月9日有咳及喉痛，食成藥後好轉；4月12日失去味覺及嗅覺，往元朗教育路卓健醫療中心求診，4月13日留深喉唾液樣本，4月14日結果呈陽性

．4月2日到朋友位於牛池灣海港花園的家，其間有進食，全部8人需送檢

．4月3日、5日及9日曾往老爺奶奶位於小西灣邨瑞強樓家中，與多名親戚一同吃飯，全部家人需送檢

．4月4日、6日其姨母、姨丈及表妹（3人同住菁雅居11座）曾到訪上址，3人現初步確診

．4月9日去過藍灣廣場Donki

．4月10日到旺角新之城Nail House修甲，一位美甲師需檢疫

與本地個案相關

個案11617：

．38歲男子，個案11619的丈夫，任職地產經紀，在鰂魚涌長城物業英皇道1060號柏蕙苑A4 號地舖長城物業工作，7名同事被列密切接觸者須檢疫，患者主要在辦公室工作，最後上班日期為4月11日，當日病發，4月12日看醫生，4月13日留樣本，4月14日確診

5宗初步陽性個案均為個案11619的親人（均沒接種新冠疫苗）：

．個案11619父親：64歲任職元朗76號綠色線小巴司機，4月2日病發咳嗽及喉痛，病發前14日，患者均在上班，上班期間在元朗安寧路波記及洪水橋盈福街8 號煮樓用膳，另曾與今日初步陽性的妻子往洪福619街市

．個案11619的母親：59歲，無業，4月6日病發

．個案11619的姨母：任職會計，4月13日喉嚨痕癢，昨日列緊密接觸者，送院後初步陽性

．個案11619的姨丈：52歲，在葵涌億萬工業中心棉麗企業有限公司任職文員，最後上班日為4月14日，當日發燒

．個案11619的表妹：14歲，為洪水橋崇德英文書院中三生，4月14日在學校禮堂考試，共約100人參加，她考試時有戴口罩，其間沒有飲食，若確診上述時間同場考生須強制檢測

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