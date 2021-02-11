內地漢認大埔連儂牆斬傷派傳單青年押後判　事主心理嚴重受創　官：心理傷害比身體傷害更難痊癒 (15:45)

控方指出，報稱廚師的被告柳國升（現24歲）在廣西出生，教育程度至中學，案發前在燒臘店任職。控方早前一度改控意圖謀殺罪，據悉辯方後來提出認罪協商，表明被告會承認有意圖而傷人罪，最終獲控方接受。

辯方求情時形容，被告出手傷人與私人恩怨無關，完全基於政治因素，形容被告為愛國者，不明白為何有人會提倡損害領土完整，又指出被告事後乘的士離開，最終選擇到警署自首。

但法官陳慶偉指出，被告事發前一日來港，同時購入生果刀，質疑被告為何沒預謀犯案。辯方回應，被告沒計劃傷害事主，來港後因示威者的所為而感不安全，「猶如置身狼群中間，會被撕成碎片」，形容被告的想法不合理，但希望法庭接納被告來港並非為惹起事端。但陳官表明不接受有關解釋，形容深圳絕對安全，被告亦沒需要來港，並認為被告當日特意前往大埔「連儂牆」，質疑被告之前只是未覓得攻擊目標。

控方案情指出，被告斬傷事主後，曾在對面街道大喊「香港係中國，你哋搞亂香港」。事主送院其間一度休克，當時頸部有兩處裂傷，腹部則有兩處刺傷，其中一個刺傷致小腸溢出，其小腸更出現穿孔和血腫，約一個月後出院。事主目前已完全康復，但他患上疝氣和腸阻塞的風險將會增加。另外，事主的情緒低落，需接受臨床心理學家輔導。

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