4人前年國慶日暴動罪成還押　官：被告衣著與示威者相同助長氣勢 (16:02)

前年10月1日國慶日，大批示威者在荃灣與警方對峙，3男1女早前否認暴動及縱火罪，案件今（15日）在區域法院裁決。法官練錦鴻指出，除首被告被認出是縱火的人外，其餘3人均沒證據證明他們的行為，但他們身穿跟示威者相同的衣著裝備，更站在前線助長示威者氣勢，增加警方執法難度，裁定所有被告所有控罪罪成，下令各人還押至5月5日判刑，其間索取背景報告。
法官宣聞裁決後，庭內一片啜泣聲，有女親屬向身處犯人欄的被告大叫「我等你呀！」，道別後激動落淚，由身旁親友安慰。
4名被告為陳珩（39歲）、陳金國（19歲）、李振文（25歲）、郭小琴（22歲），分別被控暴動罪。陳珩另被控一項縱火罪。
法官判刑時引述上訴庭案例指出，非法集結及暴動罪嚴重之處，是參與者利用人數眾多以達至共同目的，除實際參與外，作言語提示、動作或鼓勵的人須負上同等刑責。
法官表示，當日一名穿黑衣、持淺藍色傘的男子，於海壩街將一幅橫額推向火堆，及後跑進荃興徑，該傘的花紋及傘繩等有獨特之處，對比片段後，該男子與首被告陳珩的衣著、被捕時間脗合，認為陳珩正是持藍傘的人，裁定他兩罪罪成。
法官又指出，控方均沒證據證明被告陳金國、李振文及郭小琴有任何動作，但他們身穿黑衣、戴頭盔或眼罩等裝備，這種打扮在前線是助長示威者氣勢。其中陳金國被捕後兩度大叫「光復香港」，又向傳媒鏡頭高呼自己姓名等，顯示他有心參與暴動，更認為是理直氣壯，不滿警方執法；再者，正常人身在險境，理應盡快離開，故不接納湊熱鬧或見證歷史的說法，裁定3人暴動罪成。
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