4人前年國慶日暴動罪成還押　官：被告衣着與示威者相同助長氣勢 (16:02)

法官宣聞裁決後，庭內一片啜泣聲，有女親屬向身處犯人欄的被告大叫「我等你呀！」，道別後激動落淚，由身旁親友安慰。

4名被告為陳珩（39歲）、陳金國（19歲）、李振文（25歲）、郭小琴（22歲），分別被控暴動罪。陳珩另被控一項縱火罪。

法官判刑時引述上訴庭案例指出，非法集結及暴動罪嚴重之處，是參與者利用人數眾多以達至共同目的，除實際參與外，作言語提示、動作或鼓勵的人須負上同等刑責。

法官表示，當日一名穿黑衣、持淺藍色傘的男子，於海壩街將一幅橫額推向火堆，及後跑進荃興徑，該傘的花紋及傘繩等有獨特之處，對比片段後，該男子與首被告陳珩的衣着、被捕時間脗合，認為陳珩正是持藍傘的人，裁定他兩罪罪成。

法官又指出，控方均沒證據證明被告陳金國、李振文及郭小琴有任何動作，但他們身穿黑衣、戴頭盔或眼罩等裝備，這種打扮在前線是助長示威者氣勢。其中陳金國被捕後兩度大叫「光復香港」，又向傳媒鏡頭高呼自己姓名等，顯示他有心參與暴動，更認為是理直氣壯，不滿警方執法；再者，正常人身在險境，理應盡快離開，故不接納湊熱鬧或見證歷史的說法，裁定3人暴動罪成。

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