麵包師傅管有木棍六角匙判囚提上訴　官質疑瑞士卷與蛋卷「南轅北轍」　拒接納辯解駁回上訴 (15:12)

代表上訴方的資深大律師駱應淦表示，上訴人葉耀民（31歲）自辯稱，涉案木棍用作做瑞士卷，六角匙用於協助清潔機器，惟原審裁判官以錯誤的司法認知，認定物品用作破壞公物，將上訴人定罪。

潘官聽畢表示，裁判官可以運用常識作出裁斷，而針對木棍的用途，上訴人與其僱主有不同的說法，「一個話整蛋卷，另一個話整瑞士卷，以我有限知識，兩樣係完全唔同」。潘官亦要求在原審代表上訴人的律師陳李隆解釋，為何他傳召僱主作供時，沒有釐清兩者的差別。陳李隆表示，根據網上資料，瑞士卷和蛋卷是同一種食物。

判刑方面，上訴方認為上訴人僅身處示威現場，沒有過激行為。惟潘官認為當日是「大三罷」行動翌日，「社會事件沸沸揚揚，暴力不時發生，街道頹垣敗瓦」，上訴人在非法集結的現場停留，已屬加刑因素。

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