新冠疫苗接種計劃擴展至16歲或以上市民　4月23日起可預約　復必泰接種中心5月增至24間 (15:29)

公務員事務局長聶德權、食物及衛生局長陳肇始今午（15日）見記者，公布擴展新型冠狀病毒疫苗接種計劃，16歲或以上者可接種復必泰疫苗，18歲或以上者可接種科興疫苗。16至29歲組別市民，可於下周五（23日）上午9時開始，於疫苗接種專題網站預約接種。另外，本港將有多3間復必泰疫苗接種中心。
．身分證顯示18歲或以上即可接種，16至17歲者要攜同家長同意書才可接種，範本可在專題網站下載
．將軍澳體育館及屯門友愛體育館4月20日起提供復必泰疫苗，同時為小量人接種已預約的第二劑科興疫苗直至4月30日；葵涌林士德體育館5月1日起提供復必泰疫苗接種服務。市民明日（16日）早上9時起可透過專題網站預約上述3間中心。復必泰接種中心由5月1日起增至24間，其餘5間接種中心繼續提供科興疫苗
．接種中心將運作至今年9月底
聶德權表示，截至今午2時半，已有逾64萬名市民接種首劑新冠疫苗，佔本港16歲或以上人口約9.7%。
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