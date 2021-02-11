男子襲警罪上訴駁回即時收監　拍手「讚美」法官　官斥「舉動可以構成藐視法庭」 (14:46)

上訴人施振英（61歲）報稱為家庭司機。他的兩名兒子散庭後表示，父親一早有心理準備服刑，「法官否決（上訴）都無辦法啦，失望一定有」。兒子稱早前花了不少時間，尋找父親被「叉頸」的新影片證據，「已經想盡辦法，但無諗過結果係咁」。

法官陳慶偉今早沒有在庭上讀出完整判辭，僅簡短宣讀裁決，表示考慮雙方陳辭和上訴理據，包括上訴方提交的新影片，決定駁回定罪和判刑上訴。

上訴人得悉結果後，在被告欄大聲拍手和豎起拇指，稱「我讚美你！」陳官質疑「你咩意思？講清楚！你似乎唔係好滿意？」上訴人遂回應「係咁多啦，我好滿意你，讚美你囉，全香港市民都滿意你！」上訴方律師隨即提醒上訴人稍作冷靜。陳官思考片刻，直斥「你剛才嘅舉動可以構成藐視法庭」，之後便休庭。

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