港台兼職記者涉攜玩具槍被捕　稱赴警察學院採訪 (15:22)

據了解，被捕男子為香港知專設計學院學生，自稱香港電台兼職記者及正前往警察學院採訪，又聲稱該兩支玩具槍屬早前拍攝用道具，未及收拾。港台回覆時確認一名兼職初級記者今早涉嫌因刑事罪被捕，稱會全面配合警方調查，並已即時停止該名兼職員工職務。

被捕男子涉管有懷疑仿製手槍及無線對講機

警方稱鐵路警區警員於今早8時10分在港鐵海洋公園站截查一名形迹可疑的男子，於其背包內檢獲兩把懷疑仿製手槍及一部無線對講機，該名21歲姓洪本地男子涉嫌藏有仿製槍械及沒有適當牌照而管有或使用作無線電通訊之用的器具被捕，現正被扣留調查，案件交由西區警區刑事調查隊第5隊跟進，兩把懷疑仿製手槍及該部無線對講機檢走作進一步檢驗。

警方於警察學院附近一帶明顯加強警力佈防，港鐵海洋公園站內外均有警員把守，有警員於站內截查途經市民；警察學院門外亦有大批警員戒備。