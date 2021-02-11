消委會．狗糧罐頭｜八成狗糧主食罐營養素未符國際建議含量　僅4款礦物質含量完全符合指引 (12:31)

消委會測試20款主要供狗隻食用的罐頭或盒裝濕糧產品，發現八成主食罐的礦物質等微量營養素含量未能完全符合寵物食品組織美國飼料管理協會（AAFCO）、歐洲寵物食品工業聯合會（FEDIAF）及美國國家研究委員會（NRC）的相關含量建議，只有4款主食罐礦物質含量完全符合建議。
測試中2款主食罐（almo nature HQS Complete Chicken Stew with Beef (in gravy) - Adult Dog Food及TOPVALU Best Price綜合營養食-野菜(成犬期用)）所含的維他命D和1款主食罐（維多寶羊肉口味-成犬專用）的氨基酸等營養素均低於美國及歐洲的相關含量建議，長期只餵飼該等主食罐予狗隻或有損牠們的健康。
4款狗用主食罐礦物質含量完全符合國際建議（產品／大約零售價／聲稱來源地／適用年齡、生命階段及品種／總評）
ZIWI Peak 鮮肉狗罐頭 - 羊肉配方／$47.5(390克)／新西蘭／所有生命階段(包括大型狗隻幼犬)及品種 ／4.5
AVP With Salmon and Cod Fish Canned Dog Food／$15(150克)／泰國／成犬／5
ORGANIX Organic Chicken & Vegetable Recipe (all breeds) - Adult／$29(360克)／—／所有品種成犬／5
希爾思 Hill's Science Diet Premium Dog Food - Chicken & Barley Entrée Dog Food／$22(370克)／美國／成犬(1至6歲)／4.5
*最高為5分
消委會提醒，主食罐是全營養的寵物食品，應包含寵物所需的各種營養素，足以提供狗隻日常的能量和營養需要。主人選購及餵飼濕糧時，應分辨產品屬於主食罐還是副食罐，仔細了解當中的各種營養素含量、是否適合狗隻所屬的成長階段，以及留意相關的餵飼分量，確保狗隻得到均衡的營養。
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