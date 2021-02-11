消委會．狗糧罐頭｜八成狗糧主食罐營養素未符國際建議含量　僅4款礦物質含量完全符合指引 (12:31)

測試中2款主食罐（almo nature HQS Complete Chicken Stew with Beef (in gravy) - Adult Dog Food及TOPVALU Best Price綜合營養食-野菜(成犬期用)）所含的維他命D和1款主食罐（維多寶羊肉口味-成犬專用）的氨基酸等營養素均低於美國及歐洲的相關含量建議，長期只餵飼該等主食罐予狗隻或有損牠們的健康。

4款狗用主食罐礦物質含量完全符合國際建議（產品／大約零售價／聲稱來源地／適用年齡、生命階段及品種／總評）

ZIWI Peak 鮮肉狗罐頭 - 羊肉配方／$47.5(390克)／新西蘭／所有生命階段(包括大型狗隻幼犬)及品種 ／4.5

AVP With Salmon and Cod Fish Canned Dog Food／$15(150克)／泰國／成犬／5

ORGANIX Organic Chicken & Vegetable Recipe (all breeds) - Adult／$29(360克)／—／所有品種成犬／5

希爾思 Hill's Science Diet Premium Dog Food - Chicken & Barley Entrée Dog Food／$22(370克)／美國／成犬(1至6歲)／4.5

*最高為5分

消委會提醒，主食罐是全營養的寵物食品，應包含寵物所需的各種營養素，足以提供狗隻日常的能量和營養需要。主人選購及餵飼濕糧時，應分辨產品屬於主食罐還是副食罐，仔細了解當中的各種營養素含量、是否適合狗隻所屬的成長階段，以及留意相關的餵飼分量，確保狗隻得到均衡的營養。

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