消委會．狗糧罐頭｜八成狗糧主食罐營養素未符國際建議含量　僅4款礦物質含量完全符合指引 (12:31)

測試中2款主食罐(almo nature HQS Complete Chicken Stew with Beef (in gravy) - Adult Dog Food及TOPVALU Best Price綜合營養食-野菜(成犬期用))所含的維他命D和1款主食罐(維多寶羊肉口味-成犬專用)的氨基酸等營養素均低於美國及歐洲的相關含量建議,長期只餵飼該等主食罐予狗隻或有損牠們的健康。

4款狗用主食罐礦物質含量完全符合國際建議(產品/大約零售價/聲稱來源地/適用年齡、生命階段及品種/總評)

ZIWI Peak 鮮肉狗罐頭 - 羊肉配方/$47.5(390克)/新西蘭/所有生命階段(包括大型狗隻幼犬)及品種 /4.5

AVP With Salmon and Cod Fish Canned Dog Food/$15(150克)/泰國/成犬/5

ORGANIX Organic Chicken & Vegetable Recipe (all breeds) - Adult/$29(360克)/—/所有品種成犬/5

希爾思 Hill's Science Diet Premium Dog Food - Chicken & Barley Entrée Dog Food/$22(370克)/美國/成犬(1至6歲)/4.5

*最高為5分

消委會提醒,主食罐是全營養的寵物食品,應包含寵物所需的各種營養素,足以提供狗隻日常的能量和營養需要。主人選購及餵飼濕糧時,應分辨產品屬於主食罐還是副食罐,仔細了解當中的各種營養素含量、是否適合狗隻所屬的成長階段,以及留意相關的餵飼分量,確保狗隻得到均衡的營養。

