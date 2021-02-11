全民國家安全教育日｜內地移港教師：事關國民生命安全時，只有你的國家幫到你 (11:02)

元朗路德會西門英才中學於早會先舉行升旗禮，其後一名約8年前從內地移居本港的教師向學生講解國家安全。該教師提及，新型冠狀病毒疫情期間「加拿大囤積很多疫苗」，美、日等國亦擬支持印度大量生產疫苗，「藉此打擊中國的影響力」，可見「當事關國民生命安全時，真的只有你的國家幫到你」。

該校亦舉辦有關國家安全的問答比賽，讓學生回答由學校設計的題目。比賽設10條多項選擇題，其中一題問及「實施《港區國安法》對香港有哪些作用」，正確答案為「保持《基本法》內高度自治和『港人治港』的原則」。

邀何君堯講解國安法內容

該校校監李日誠說，教師不太認識國家安全問題及國安法條文，令他們不敢「扮專家」向學生講解。他說學校辦講座提及國安法，並邀請熟悉法律的人如立法會議員何君堯講解內容。他希望當局多推出教學資源，助學校開展國安教育。

有意見認為學生應全面認識國家，包括了解其負面事情。李日誠稱，教師可以教授有助學生思維發展、「行正路」的事，不論該事屬正面或反面。他又說已提醒校長留意教師反應，冀教師能安心、無壓力下推行國安教育。

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