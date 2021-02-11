消委會．超市價格｜長城牌火腿豬肉價格按年升32.7%　嘉頓檸檬迷你瑞士卷升13.3% (11:47)

消委會調查後發現，「罐頭食品」是13類食品中，總平均售價升幅最高的貨品類別，按年升達19.9%。當中「罐頭肉」全部6款貨品平均售價平均升幅超過兩成至三成。

「罐頭肉」品牌／2019年平均售價／2020平均售價／升幅

．長城牌火腿豬肉198克／$10.7／$14.2／32.7%

．天壇牌火腿豬肉397克／$19.8／$25.3／27.8%

．長城牌火腿豬肉340克／$18.3／$22.9／25.1%

．皇滋味減鹽火腿午餐肉340克／$27. 0／$33.4／23.7%

．水仙花牌五香肉丁142克／$12.7／$15.6／22.8%

．梅林優質火腿午餐肉340克／$17. 0／$20.6／21.2%

消委會調查顯示，「麵包╱蛋糕╱麵包醬」類2020年總平均售價升6.4%，為升幅第二高貨品，其中「包裝蛋糕」所涵蓋的3款貨品平均售價全部錄得超過一成升幅。

包裝蛋糕品牌／2019年平均售價／2020平均售價／升幅

．莎莉蛋糕（原味）300克╱$23.6╱$26.9╱14.0%

．嘉頓迷你瑞士卷（檸檬味）56克╱$6.0╱$6.8╱13.3%

．嘉頓雪芳蛋糕（朱古力味）60克╱$5.8╱$6.4╱10.3%

包裝麵包品牌／2019年平均售價／2020平均售價／升幅

．嘉頓忌廉檳（花生味）1個裝／$5.4／$5.9／9.3%

．嘉頓方包8片裝／$10.0／$10.7／7.0%

．嘉頓生命麵包（蜜糖雞蛋）14片裝／$12.7／$13.5／6.3%

．嘉頓熱狗包4個裝／$11.9／$12.2／2.5%

消委會是次調查包括百佳和惠康，以及其附屬品牌的超級市場，涵蓋2019年1月至2020年12月。

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