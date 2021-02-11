消委會．冷氣機｜日立Hitachi「匹半」變頻式分體冷氣機製冷量實際得「一匹」【短片】 (10:06)

消委會指出，日立Hitachi（型號：RAS-DX13HDK/RAC-DX13HDK）聲稱製冷量為3.20千瓦，屬樣本中最低，但量得的製冷量只有2.64千瓦，比聲稱的低17.6%；一般俗稱「一匹」空調機的製冷量約為2.50至2.65千瓦，故此樣本的表現只等同俗稱「一匹」的機款。

冷氣機能源效益影響電費

能源效益直接影響電費開支，根據消委會估計，若以每度電1.2元計算，假設全年開冷氣180天，每天12小時，各樣本每年所需電費由657元（三菱重工Mitsubishi Heavy Industries，型號：SRK35ZSXH-S/SRC35ZSXH-S）至1023元（日立Hitachi，型號：RAS-DX13HDK/RAC-DX13HDK）不等，相差366元，即能源效益較低的樣本，比能源效益較高的，每年須多付56%電費。

消委會 相關報道：

家用吸濕劑｜3款可重用竹炭╱活性炭吸濕劑每日平均吸濕量近零