天氣｜天文台料明日及周六驟雨頻密　下周初天色好轉 (16:30)

另外，下午4時，強烈熱帶風暴舒力基集結在雅蒲島之西南偏西約250公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，大致移向菲律賓以東海域，並逐漸增強。

【12:50】中午12時40分，天文台錄得氣溫22.3度，相對濕度86%。本港地區下午及今晚天氣預測多雲，有幾陣雨。吹和緩至清勁東風，初時離岸間中吹強風。

另外，中午12時，強烈熱帶風暴舒力基集結在雅蒲島之西南偏西約230公里，預料向西北偏西緩慢移動，大致移向菲律賓以東海域，並逐漸增強。

【07:45】上午7時45分，天文台錄得21.7度，相對濕度91%。

一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。上午5時，熱帶風暴舒力基集結在雅蒲島之西南偏西約160公里，預料向西北偏西緩慢移動，大致移向菲律賓以東海域，並逐漸增強。

本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣雨，最高氣溫約25度。吹和緩至清勁東風，初時離岸間中吹強風。

展望未來一兩天多雲及有幾陣雨，明日稍後雨勢較為頻密。下周初天色好轉，日間乾燥。