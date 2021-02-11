反修例事件逾萬人被捕　209未成年者承擔法律後果　22經警司警誡後獲釋 (21:23)

10,242名被捕者介乎11至84歲，涉參與暴動、非法集結、傷人、襲警等，其中2521人已經或正進行司法程序，當中883人須承擔法律後果，包括614人被定罪、261人須簽保守行為、4人被判照顧或保護令及4人因藐視法庭經民事程序被處罰。50人獲撤銷控罪、186人審訊後無罪釋放。保安局指出，警隊會就其餘案件全力蒐證及盡快完成調查。

警「反暴力報料熱線」1年4個月收近125萬報料信息

另據保安局數字，警方於2019年設立、供市民以匿名方式報料提供「止暴制亂」情報的「反暴力報料熱線」，2019年10月至今年2月累計收到近125萬個信息，最高峰於2019年11月收到逾48萬個信息；自《港區國安法》實施後報料數字一直下跌，今年2月跌至新低，僅收到7713個信息。

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