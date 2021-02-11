新冠疫苗｜兩孕婦接種復必泰後流產　醫管局估計其中一胎兒胎齡23至24周 (20:33)

【20:33更新】本港有兩名32歲的孕婦接種復必泰新型冠狀病毒疫苗後流產，衛生署今晚（14日）表示，署方已就兩宗個案聯絡醫管局，以獲取更多資料協助評估。衛生署稱，兩宗個案均未有證據顯示與疫苗接種有關，個案交新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會進行因果關係評估。
衛生署表示，其中一名孕婦於本月8日在聖保祿醫院社區疫苗接種中心接種接種復必泰疫苗，接種後逗留在接種中心觀察期間沒有不適紀錄。她4月10日驗孕證實懷孕，翌日下體出血、腹痛並排出胎兒，同日到瑪麗醫院急症室求診，胎兒證實死亡，事主目前情況穩定。根據醫管局的資料，她未能提供清晰的妊娠資料。醫管局評估胎兒重量，估計胎齡約23至24周。
另一名孕婦懷孕周期不明。她上月23日在彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，接種後逗留在接種中心觀察期間沒有不適紀錄。她3月25日驗孕呈陽性，至31日下體出血，到伊利沙伯醫院急症室求診，經檢查後診斷為流產，事主現已出院。
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