新冠疫苗｜兩孕婦接種復必泰後流產　醫管局估計其中一胎兒胎齡23至24周 (20:33)

衛生署表示，其中一名孕婦於本月8日在聖保祿醫院社區疫苗接種中心接種接種復必泰疫苗，接種後逗留在接種中心觀察期間沒有不適紀錄。她4月10日驗孕證實懷孕，翌日下體出血、腹痛並排出胎兒，同日到瑪麗醫院急症室求診，胎兒證實死亡，事主目前情況穩定。根據醫管局的資料，她未能提供清晰的妊娠資料。醫管局評估胎兒重量，估計胎齡約23至24周。

另一名孕婦懷孕周期不明。她上月23日在彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，接種後逗留在接種中心觀察期間沒有不適紀錄。她3月25日驗孕呈陽性，至31日下體出血，到伊利沙伯醫院急症室求診，經檢查後診斷為流產，事主現已出院。

新冠疫苗 相關報道：

劉宇隆：疫苗致死致中風說法不成立

24人「打錯針」 政府設場地編號助區分