醫管局研外判更多非複雜癌症手術、造影檢查　公私營協作下半年擴至骨科 (19:35)

普通科門診公私營協作計劃方面，目前有約600名私家醫生提供服務，當中約15%有專科醫生資格，主要為老人科、內科、骨科等，正服務約4萬名有高血壓、糖尿病、高血脂病人。醫院管理局聯網服務總監楊諦岡稱，當中約5000人同時有骨科的問題，如背痛、關節痛等，醫管局計劃今年下半年起將協作計劃擴展至骨科病人。

楊諦岡說，一個長者如有3種疾病就要在3個專科覆診，若每病一年覆診3次，一年就要出入醫院9次覆診和取藥。他希望在協作計劃下，一名醫生一次診症可同時照顧病人多種病症，免卻病人來回醫院，亦更有利用藥時不會重複處方藥物如止痛藥。楊諦岡說，首階段擬邀請約100名適合的穩定骨科病人試行。

除了上述在疫情下新推行的7種公私營協作計劃，現存的其他協作計劃亦在疫情下加大服務量，造影檢查服務擴展至所有合資格癌症病人，服務了7萬人次，佔醫管局服務量5%；公私營大腸鏡計劃服務了4800名病人，佔6.5%；公私營血液透析計劃的服務量更達到醫管局服務量三成。

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