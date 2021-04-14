裝修工揮「光時」旗認非法集結判囚3個月　官：集結參與者角色重要 (19:00)

被告陳厚文（29歲）承認於2020年5月24日，在銅鑼灣軒尼詩道交界，連同其他身分不詳的人參與非法集結。

羅官判刑時稱，當日灣仔及銅鑼灣一帶出現嚴重治安問題，有人阻塞主要幹道、破壞商店幕牆及縱火等，示威者毫無疑問是要在超過一個地區集結起哄，壯大聲勢達致協同效應。羅官引述鍾嘉豪非法集結一案指出，示威者在互相壯膽下，「先可做出平常唔敢做嘅行為」，因此平日犯案的都是沒案底、有正當職業的人，包括很多年輕學生。羅官又透露，被告有抑鬱情況。

羅官續稱，案例又指出，判刑時要考慮犯罪行為所產生的後果，本案被告即使只是在街上走來走去，但認為參加者的角色相當重要，最終以監禁4個半月為量刑起點，認罪的被告獲減刑至監禁3個月。

辯方呈上由李姓牧師撰寫的求情信，進一步求情稱被告還押期間已有深切反省，將來希望修讀神學，以神職人員身分貢獻社會。辯方稱被告過往背景良好，若判監將影響他向銀行償還家人債務，望法庭考慮被告坦白認罪而輕判。