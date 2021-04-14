新手父接載劫內地夫婦刀匪囚5年4月　官：與匪徒共同行事須負相同刑責 (17:15)

案情指稱，事主夫婦不時帶人民幣來港兌換港元，以賺取匯率差額。2019年4月12日，夫婦將200萬元人民幣放在旅行袋和背囊內，前往上水尋找兌換店。兩人步向新發街方向時，突然遭3名男子持刀指嚇，其中一人以刀架着男事主的頸部，另外兩人用刀指向男事主，企圖搶去男事主的旅行袋和背囊。雙方掙扎近半分鐘，劫匪斬傷男事主，最終搶走藏有37萬元人民幣的背囊，並登上私家車逃逸。

警方調查發現，被告丁志豪（31歲）是涉案車輛的司機。被告警誡下承認接載劫匪犯案，但自稱對本案一無所知。男事主被斬斷右手中指及食指，左膝亦被斬傷，惟現場只檢到其中一隻斷指，男事主要接受斷指再植手術；女事主左臂被斬傷，傷勢現已痊癒。涉案現金未被起回。

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