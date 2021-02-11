5歲女受虐亡｜生父繼母4月20日判刑　辯方：生父過度體罰非虐待狂　繼母曾表關愛無意傷害 (14:31)

法官黃崇厚甫開庭時表示，從庭上所見，哥哥X的心理創傷「絕非微不足道（not insignificant）」，所以他昨日沒有要求索取X的事主創傷報告。控方稱，警員昨晚聯絡X的家人，得悉X不願意接受會面，重提事發經過。生父和繼母的大律師均同意，不需要索取創傷報告。案件押後至下周二（20日）判刑。

生父和繼母早前共承認兩項殘暴對待兒童罪，代表生父的大律師吳政煌指出，今日不打算就謀殺罪求情，只會就殘暴對待兒童罪求情。吳政煌承認本案性質嚴重，導致小兄妹身上有無數傷痕，但強調重點在於父母執行過度體罰；吳政煌又表示，無證據顯示生父有虐待狂（sadistic）傾向，他由始至終只想教好小兄妹。

代表繼母的大律師羅志霖求情稱，繼母較早時承認殘暴對待兒童，她已有悔意；辯方呈堂的家庭照顯示，一家人曾有愉快生活，相處的日子「有好有壞」，繼母亦曾向小兄妹流露愛和關懷，無意傷害和虐待他們。

代表繼外婆的大律師潘志明表示，繼外婆被捕後不准探望還押的女兒（即繼母），已是很大懲罰。潘志明指出，繼外婆數年前因交通意外患上精神創傷，須定期服藥和覆診；她的判斷能力受藥物影響，而且不願意將兩名被告送到獄中，所以沒有報警舉報虐兒事件。

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