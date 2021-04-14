將軍澳影業路5車相撞4傷 (13:52)

網上片段顯示，一輛寶馬X5私家車沿坑口道行駛，至清水灣道、影業路迴旋處外圈時，一輛寶馬i3電動車從內圈欲轉出坑口出口時撞及X5，i3其後失控剷入影業路。現場消息稱，i3鏟入影業路後先攔腰撞向一輛寶馬MINI Cooper，再與正沿影業路上斜的一輛客貨車迎頭相撞。i3右車頭車輪飛脫，撞向尾隨客貨車的一輛KIA七人車，車輪再沿斜路滾至約500米外。

i3男司機昏迷，由救護車送院搶救。KIA司機、X5司機及客貨車司機沒有受傷，事後在場協助調查。意外後，i3車頭、左邊車身嚴重損毁，車身鐵皮剝落；客貨車車頭泵把甩脫；MINI Cooper撞向路邊鐵欄停下，右邊車門及車頭凹陷損毁。據了解，i3司機有心臟病。

KIA司機馬先生表示，其七人車左邊泵把有輕微損毁，憶述年紀頗大的i3司機獲救時陷昏迷，救護員施心肺復蘇法急救。馬先生形容清水灣道、影業路迴旋處「十分危險」，「所以車都淨係行外圈」，內圈車輛難以轉出外圈出口。X5司機表示，事發時i3車速頗快。