警搗土瓜灣道無牌卡拉OK房兼酒吧拘22人 (11:03)

西九龍總區反三合會行動組、情報組及特別職務隊於今（14日）凌晨約零時半突擊搜查土瓜灣道373號紅棉工業大廈一個單位，搗破一間懷疑無牌卡拉OK房及酒吧，店內32歲張姓男負責人涉嫌無牌售賣酒類飲品、藏有攻擊性武器、藏毒及違反營業令被捕。店內13男8女酒客（21至38歲）涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，另涉違反限聚令被票控。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，涉事無牌場所設有5間VIP房，佈置與一般卡拉OK房相似，營業近1個月，店內面積近5000平方呎，設有兩個出入口。該場所由黑幫新義安操控，保安嚴密，門外設有閉路電視，正門設有多道大門，熟客需說出暗號才獲招待，店內後門亦能直達新碼頭街，增加人員搗破難度。

鍾雅倫稱，破門需時不能硬闖，遂分批派員喬裝成住客及迷你倉客人，先進入工廈頂層再經後樓梯到該場所的後門埋伏，另一隊人則從正門進入包抄。

行動中，警方檢獲約96罐啤酒、114瓶烈酒、1支棒球棍型長電筒、小量可卡因及氯胺酮，其中酒類總值約50萬元，所有被捕男女現正被扣留調查。