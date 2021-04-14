天氣｜天文台料今晚及明日多雲有雨　周五雨勢較頻密 (16:30)

熱帶風暴舒力基料逐漸增強

另外，下午4時，熱帶風暴舒力基集結在雅蒲島之西南約130公里，預料向西北或西北偏北緩慢移動，大致移向菲律賓以東海域，並逐漸增強。

【12:50】中午12時40分，天文台錄得氣溫26.7度，相對濕度76%。天文台預測下午及今晚大致多雲，有一兩陣微雨。下午短暫時間有陽光。吹和緩至清勁東風。

另外，熱帶氣旋舒力基會逐漸增強，並在未來數日橫過菲律賓以東海域。中午12時，熱帶風暴舒力基集結在雅蒲島之西南偏南約140公里，預料向西北或西北偏北緩慢移動，大致移向菲律賓以東海域。

【07:45】早上7時40分，天文台錄得氣溫24.9度，相對濕度85%。

一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸。與其相關的一道雲帶正逐漸覆蓋該區。上午8時，熱帶低氣壓舒力基集結在雅蒲島之西南偏南約170公里，預料向北或西北偏北緩慢移動，大致移向菲律賓以東海域，並逐漸增強。

天文台預測今日大致多雲，稍後有一兩陣微雨。初時短暫時間有陽光，最高氣溫約26度。吹和緩至清勁東風。展望未來兩三天多雲及有幾陣雨。下周初天色好轉，日間乾燥。