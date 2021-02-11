新冠疫苗｜24人預約與實際接種疫苗不同　政府致歉稱部分人預約後改變主意 (20:45)

對於工作人員沒有仔細核查預約紀錄，政府稱已向有關市民致歉，並已從速跟進，確保有關市民接種的第二劑是同一款疫苗。

政府稱為避免同類事件再次發生，已陸續實施以下改善措施：

．加強員工訓練和要求各接種中心提高警覺，中心主任須加強監察其中心的管理和員工的工作

．各接種中心和醫院管理局指定普通科門診診所，已獲編派獨有的場地編號，科興（Sinovac）疫苗接種中心的場地編號會以「S」字母開首；復必泰（BioNTech）疫苗接種中心的場地編號會以「B」字母開首

．市民在場內會獲派一個A5大小的文件夾及所接種疫苗的單張，文件夾會清楚顯示所接種疫苗的名稱

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