新冠疫苗｜24人預約與實際接種疫苗不同　政府致歉稱部分人預約後改變主意 (20:45)

本港新型冠狀病毒疫苗接種計劃於2月開始，政府今晚（13日）表示，至今發現有24人預約登記與實際接種的疫苗不同，稱部分人預約後改變主意，前往不同的接種中心；另有個案是市民去錯其他接種中心而接種了與預約不同的疫苗。
對於工作人員沒有仔細核查預約紀錄，政府稱已向有關市民致歉，並已從速跟進，確保有關市民接種的第二劑是同一款疫苗。
政府稱為避免同類事件再次發生，已陸續實施以下改善措施：
．加強員工訓練和要求各接種中心提高警覺，中心主任須加強監察其中心的管理和員工的工作
．各接種中心和醫院管理局指定普通科門診診所，已獲編派獨有的場地編號，科興（Sinovac）疫苗接種中心的場地編號會以「S」字母開首；復必泰（BioNTech）疫苗接種中心的場地編號會以「B」字母開首
．市民在場內會獲派一個A5大小的文件夾及所接種疫苗的單張，文件夾會清楚顯示所接種疫苗的名稱
新冠疫苗 相關報道：
疫苗氣泡 相關報道：
林鄭拋「抗疫新路向」 食肆酒吧分階段鬆綁 飲食利誘打針 強制掃安心
相關字詞﹕新冠疫苗香港 新冠疫苗 新冠肺炎 新冠疫苗注射 新冠疫苗申請 新冠疫苗接種 新冠疫苗接種時間 新冠疫苗接種地點 新冠疫苗接種預約 編輯推介