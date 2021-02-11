23歲男向警擲垃圾桶蓋罪成提上訴稱「拉錯人」　律政司反駁身分非重點被官質疑 (18:32)

被告梁文輝被控2019年10月1日，在荃灣荃豐中心天橋上襲擊偵緝警員賴信安。賴信安早前供稱，當日看到一個橙色垃圾桶蓋落在他附近，向上望便看到穿黑衣、戴頭盔和泳鏡的被告舉起另一個垃圾桶蓋，並向其方向投下垃圾桶蓋。賴信安其後上橋追截，最終制服被告。

上訴方今指出，被告當日頭部有裂傷，其攜有的頭盔卻沒血迹，質疑被告若頭戴頭盔犯案，至被制服後才脫下頭盔，其頭部沒可能有傷勢，認為警員可能認錯人。至於律政司質疑被告可能戴歪頭盔致頭部受傷，上訴方即場讓被告佩戴頭盔，形容頭盔與鴨舌帽不同，不可能有戴歪的情況出現。

法官張慧玲指出，被告當日的隨身物品有一個頭盔。上訴方回應，本案沒證據證明被告當時頭戴、手持抑或將頭盔勾在身上。上訴方又指出，警員追上天橋時，有10秒沒留意天橋上發生的事，加上天橋上有很多與被告裝束相似的人，認為警員「見到差唔多樣嘅裝束，就揀咗個（拘捕）」。

控方稱被告有否戴頭盔非重點 官︰點會唔係重點

律政司一方則回應，本案重點在於被告有否投擲垃圾桶，認為上述情況非本案重點。法官張慧玲隨即反駁「點會唔係重點」，認為本案重點在於被告的身分爭議，當中涉及被告當時有否佩戴頭盔。

律政司一方其後要求檢視被告的頭盔，形容該頭盔繩容易鬆脫，「可能（被告）掙扎，條繩甩咗」。張官則回應，控方有責任舉證至毫無合理疑點，認為「有可能甩咗」的說法並不恰當。

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