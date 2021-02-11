新冠肺炎｜何栢良：不應取消免費派樽檢測安排　「疫苗氣泡」方向值得支持 (18:07)

特首林鄭月娥昨日（12日）表示，考慮取消免費派發新型冠狀病毒檢測樣本瓶予非強制檢測的市民，如市民堅持不接種疫苗，出入場所或僱主要求檢測時需自費。繼政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌擔心或會令部分輕微患者不檢測，恐導致社區爆發，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良亦反對有關做法。
政府正考慮取消免費派樽檢測的安排，何栢良今早（13日）在商台《在晴朗的一天出發》和港台《千禧年代》表示，不應該取消有關安排，因本港非長時間清零，放寬部分邊境和本地措施後，檢測成社區安全網的主要措施，能偵測是否有病毒入侵，反建議當局應加強檢測，包括增加樣本包派發點和收樽點，更方便市民。
港府昨日公布「疫苗氣泡」路線圖，分階段放寬食肆等場所措施，何栢良認為方向值得支持，因本港過去疫情反覆，會除下口罩的場所一放寬措施便現疫情反彈的「惡性循環」，用疫苗作調整防控策略是「長痛不如短痛」，助突破惡性循環亦構成接種誘因。但何栢良稱，至於細節如何落實、操作是否可行、推行步伐，大部分都不屬於科學範疇而是行政安排，有人感到安排可改善。
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