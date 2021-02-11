新冠肺炎｜何栢良：不應取消免費派樽檢測安排　「疫苗氣泡」方向值得支持 (18:07)

政府正考慮取消免費派樽檢測的安排，何栢良今早（13日）在商台《在晴朗的一天出發》和港台《千禧年代》表示，不應該取消有關安排，因本港非長時間清零，放寬部分邊境和本地措施後，檢測成社區安全網的主要措施，能偵測是否有病毒入侵，反建議當局應加強檢測，包括增加樣本包派發點和收樽點，更方便市民。

港府昨日公布「疫苗氣泡」路線圖，分階段放寬食肆等場所措施，何栢良認為方向值得支持，因本港過去疫情反覆，會除下口罩的場所一放寬措施便現疫情反彈的「惡性循環」，用疫苗作調整防控策略是「長痛不如短痛」，助突破惡性循環亦構成接種誘因。但何栢良稱，至於細節如何落實、操作是否可行、推行步伐，大部分都不屬於科學範疇而是行政安排，有人感到安排可改善。

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