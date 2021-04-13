醫管局8間療養醫院下周三恢復特別探訪安排 (17:50)

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今（13日）表示，醫管局轄下8間療養醫院下周三（21日）起恢復特別探訪安排。
醫管局表示，每名病人可獲安排一名指定家屬，在每周有一節一小時的探訪時間。探訪家屬須持有72小時內新型冠狀病毒檢測陰性結果；如家屬在探訪前不少於14日已接種兩劑新冠疫苗，探訪者可出示於探訪前24小時進行的抗原快速測試結果，探訪者須自行購買試劑預先在家中完成測試，並提供能同時顯示陰性測試結果、測試者樣貌、日期及時間的照片，進入病房前向職員核實。如是作緊急探訪，家屬須在探訪後2日內向醫院補交陰性檢測結果。
醫管局稱，所有探訪者需佩戴口罩、量度體溫及填寫健康申報表；又稱根據疫情發展適時將此安排擴展到更多醫院及病房探訪安排，望市民理解。
恢復特別探訪安排的8間療養醫院：
．舂磡角慈氏護養院
．黃竹坑醫院
．東華三院馮堯敬醫院
．靈實醫院
．香港佛教醫院
．瑪嘉烈醫院荔景大樓
．沙田慈氏護養院
．博愛醫院田家炳護養院
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