涉擾亂立會委員會會議控藐視　黃碧雲准保釋　尹兆堅續還押 (17:28)

據悉，黃碧雲涉於去年10月15日的立法會發展事務委員會會議期間，與許智峯一同搶咪發言，黃碧雲更離場以示不滿，拖慢會議程序。據了解，去年10月16日的環境事務委員會，黃碧雲被指稱把一張相同顏色，但內容不同的選票傳給尹兆堅，尹兆堅將兩張選票投入票箱，該不相干的票最終成廢票，導致會議延誤5分鐘。

兩被告為尹兆堅（51歲）及黃碧雲（62歲），被控一項藐視罪。控罪指稱，二人於2020年10月16日，在香港中區立法會道1號立法會綜合大樓內，在立法會的委員會舉行會議時，引起擾亂，致令該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。

黃碧雲另被控一項藐視罪，控罪指稱，她於2020年10月15日，於立法會綜合大樓會議室1內，連同許智峯，在立法會的委員會舉行會議時，引起或參加擾亂，致令該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。

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