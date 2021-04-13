涉擾亂立會委員會會議控藐視　黃碧雲准保釋　尹兆堅續還押 (17:28)

立法會前議員尹兆堅及黃碧雲，涉於去年10月立法會環境事務委員會選主席期間，令該會議的選票最終多了一張，黃碧雲另被指於立法會發展事務委員會中搶咪發言，二人涉違反立法會（權力及特權）條例，被控藐視罪，案件今（13日）在東區裁判法院提堂。案件應辯方要求押後至10月4日，以待終審法院上訴庭就梁國雄搶文件案頒下判決。控方不反對兩被告保釋，二人准以1000元保釋，其間不得離港，須居於報稱地址等。惟尹兆堅因民主派初選案，須繼續還押。
據悉，黃碧雲涉於去年10月15日的立法會發展事務委員會會議期間，與許智峯一同搶咪發言，黃碧雲更離場以示不滿，拖慢會議程序。據了解，去年10月16日的環境事務委員會，黃碧雲被指稱把一張相同顏色，但內容不同的選票傳給尹兆堅，尹兆堅將兩張選票投入票箱，該不相干的票最終成廢票，導致會議延誤5分鐘。
兩被告為尹兆堅（51歲）及黃碧雲（62歲），被控一項藐視罪。控罪指稱，二人於2020年10月16日，在香港中區立法會道1號立法會綜合大樓內，在立法會的委員會舉行會議時，引起擾亂，致令該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。
黃碧雲另被控一項藐視罪，控罪指稱，她於2020年10月15日，於立法會綜合大樓會議室1內，連同許智峯，在立法會的委員會舉行會議時，引起或參加擾亂，致令該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。
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