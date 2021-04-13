警打鼓嶺搗私煙倉拘7男　檢值3600萬元私煙 (17:18)

邊界警區刑事總督察何曜冲表示，打鼓嶺分區特遣隊昨日（12日）下午約2時巡經打鼓嶺缸瓦甫路時，發現上址一貨倉大門未關好，遂進內調查，其間發現貨倉內停泊2部密斗貨車及藏有大量未完稅香煙，懷疑上址為一個未完稅香煙包裝及分銷中心，警員遂於倉內埋伏，其間於場內拘捕一名26歲本地男子，涉嫌管有應課稅貨品。

警方押解該被捕男搜查貨倉時，於倉內一個貨櫃休息室內發現6名男子，其中4人（23至31歲）屬非法入境的內地人，該4名人蛇涉嫌非法入境及管有應課稅貨品被捕。被捕4名非法入境者於2日前經水路偷渡落港，受聘前來分銷及包裝私煙。另外2名分別29及35歲的男子則報稱電召貨車司機及無業，涉嫌管有應課稅貨品、協助及教唆他人非法入境被捕，所有被捕男子現正被扣查。

涉事貨櫃休息室內設有床舖、梳化、熱水爐及廚房，亦放有大量杯麵供食用。行動中，警方於貨倉內檢獲約1300萬支未完稅香煙及加熱煙，總值約3600萬港元，應課稅值約2500港元。

海關稅收罪案調查科高級調查主任陳寶田表示，礙於疫情影響，私煙供應仍十分短缺，該私煙集團利用位置偏僻的環保回收場及借助多車出入的環境作掩飾，倉內有不同品牌及不同款式香煙儼如「私煙超級市場」，方便分發貨品。