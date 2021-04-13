新冠肺炎｜今增13確診　3本地個案屬一家人　首先發病者感染源頭不明 (16:46)

截至今日（13日）凌晨零時，本港新增13宗新型冠狀病毒確診個案，3宗屬本地個案，3名確診者是一家人，首先發病的患者感染源頭不明，其餘兩人與其個案有流行病學關連；其餘10宗為輸入個案。另有少於5宗初步陽性個案，暫未有源頭不明個案。
源頭不明個案：
．55歲家庭主婦（個案11604），居深井麗都花園2座，4月4日咳嗽，潛伏期內去過荃灣楊屋道街市，3月28日曾與家人到荃新天地的天．悠蔬食用膳，4月3日與家人到曾咀靈灰安置所拜山及到屯門時代廣場Pastaholic用膳，並到過屯門市廣場的玩具反斗城及UNIQLO。
張竹君表示，3宗確診個案涉及的住宅大廈及工作地點須強制檢測：
．深井麗都花園2座
．尖沙嘴漆咸道33-35號友聯大廈
．牛池灣嘉峰臺2座
．長沙灣香港中心29樓
另外，確診者曾到以下地點，當局會以「安心出行」通知曾到訪以下地點者：
．曾咀靈灰安置所
．將軍澳華人永遠墳場
．中環豐盛創建大廈
．長沙灣香港中心
．長沙灣最掂燒味
．長沙灣億利工業中心Red Rice米飯主題餐廳
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