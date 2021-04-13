新冠肺炎｜今增13確診　3本地個案屬一家人　首先發病者感染源頭不明 (16:46)

源頭不明個案：

．55歲家庭主婦（個案11604），居深井麗都花園2座，4月4日咳嗽，潛伏期內去過荃灣楊屋道街市，3月28日曾與家人到荃新天地的天．悠蔬食用膳，4月3日與家人到曾咀靈灰安置所拜山及到屯門時代廣場Pastaholic用膳，並到過屯門市廣場的玩具反斗城及UNIQLO。

張竹君表示，3宗確診個案涉及的住宅大廈及工作地點須強制檢測：

．深井麗都花園2座

．尖沙嘴漆咸道33-35號友聯大廈

．牛池灣嘉峰臺2座

．長沙灣香港中心29樓

另外，確診者曾到以下地點，當局會以「安心出行」通知曾到訪以下地點者：

．曾咀靈灰安置所

．將軍澳華人永遠墳場

．中環豐盛創建大廈

．長沙灣香港中心

．長沙灣最掂燒味

．長沙灣億利工業中心Red Rice米飯主題餐廳

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